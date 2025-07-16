Сбой в работе платформы Steam произошел 16 июля: что случилось

Россияне ночью 16 июля массово сообщают о сбое в работе игровой платформы Steam. Согласно данным портала Downdetector, поступило не менее 910 жалоб за последний час.
Пользователи отмечают, в том числе, сбои в работе сайта и мобильного приложения. Всего за сутки поступило более 1530 жалоб на открытие Steam.
Замедленная работа сервиса наблюдается в Мурманской, Калининградской и Липецкой областях. Кроме того, жалобы поступили из Петербурга и Ярославского региона.
Ранее, 14 июля, пользователи сообщали о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Особенно активно россияне сетовали на медленную загрузку страниц. Многие отмечали, что социальная сеть не работает ни с компьютеров, ни с мобильных устройств. Возникли проблемы как со входом в соцсеть, так и с загрузкой материалов.