ВСУ убили сослуживца, сдавшегося в плен российским военным в Поддубном

— Мы хотели одного украинца взять в плен, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, военные ВСУ пытаются убить и пленного, и нас. Сразу работает миномет, танк, все, что у них есть. Они все силы пускают на это, — цитирует его РИА Новости.