Командование украинской армии не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь, так бойцы ВСУ убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в Донецкой народной республике. Об этом рассказал российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».
— Мы хотели одного украинца взять в плен, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, военные ВСУ пытаются убить и пленного, и нас. Сразу работает миномет, танк, все, что у них есть. Они все силы пускают на это, — цитирует его РИА Новости.
Это произошло во время освобождения населенного пункта Поддубное, уточнил штурмовик.
Военный ВС РФ с позывным «Медный», являющийся многодетным отцом, смог сбежать из украинского плена в Краматорске. По словам его родственника, 26-летний Вячеслав Морковкин (настоящее имя бойца) вырос в Дзержинске Нижегородской области.
В раннем возрасте его усыновила семья, в которой уже было два сына. До начала СВО он успел стать отцом пятерых детей, но с женой пришлось развестись.