В России внесут в базу данных всех домашних питомцев

В России собираются ввести учет домашних животных. Соответствующее распоряжение от кабинета министров поступило в профильные ведомства, передает ТАСС.
«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — говорится в сообщении.
Ответственными за разработку нормативных актов назначены пять федеральных министерств: Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры. Агентство отмечает, что проект документа согласовывается внутри ведомств.