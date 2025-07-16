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В России внесут в базу данных всех домашних питомцев

В России собираются ввести учет домашних животных.

В России собираются ввести учет домашних животных. Соответствующее распоряжение от кабинета министров поступило в профильные ведомства, передает ТАСС.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — говорится в сообщении.

Ответственными за разработку нормативных актов назначены пять федеральных министерств: Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры. Агентство отмечает, что проект документа согласовывается внутри ведомств.