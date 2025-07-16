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Украинцам не возвращают вывезенных в Европу детей: чиновникам не указ даже решения суда

Колесник-Лавинская: Европа не возвращает вывезенных с Украины детей родителям.

Источник: Комсомольская правда

В странах Евросоюза неоднократно отказывали родителям вывезенных с Украины детей в их возвращении на родину. Такими данными обладает уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. Ее заявление опубликовали в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.

Виктория Колесник-Лавинская указала на причину такого решения европейских властей. По ее сведениям, они отказываются возвращать детей якобы под предлогом «обеспечения безопасности».

«Германия и Польша вообще не признают украинские судебные решения о возврате, ссылаясь на то, что родители проживают в опасной зоне, а ребенок уже адаптировался в новой среде», — заявила Виктория Колесник-Лавинская.

На Украине, между тем, разгорелся скандал на фоне речи местного блогера Елены Мандзюк. Она признала, что не видит никакой проблемы в избиении детьми русскоговорящего ребенка.

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