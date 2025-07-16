Десантно-штурмовой полк «Скала», считающийся элитным подразделением ВСУ понес большие потери в Харьковской области. Об этом сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
— Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком «Скала», который считался личным проектом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, — сказано в сообщении.
Данное подразделение, которое было срочно переброшено из Львовской области, понесло значительные потери в районе Мелового. В результате полк почти утратил боеспособность и перестал существовать как полноценная военная единица, передает ТАСС.
Военные Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили 11 июля в Министерстве обороны России.
В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что оборона группировки ВСУ на Южнодонецком направлении фактически пала. Тогда же появилась информация, что подземное управление одесского ТЦК уничтожено на территории завода «Стальканат».
Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что реальный счет безвозвратных потерь ВСУ в личном составе с начала спецоперации идет на сотни тысяч человек.