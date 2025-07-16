AP: иммиграционные власти США требуют от арендодателей сведения о клиентах

Адвокат по сделкам с недвижимостью Эрик Тьюсинк, который работает в Атланте (штат Джорджия), в беседе с агентством уточнил, что арендодателям рассылают требования предоставить полное досье на клиентов. При этом, по его словам, заявление, которое заполняет арендатор, может содержать сведения о трудовой деятельности, семейном положении и родственных связях.