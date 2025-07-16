AP: иммиграционные власти США требуют от арендодателей сведения о клиентах

Иммиграционные власти США требуют от американских арендодателей сведения, касающиеся их арендаторов, сообщило агентство The Associated Press (AP).
По данным журналистов, речь идёт о договорах, заявлениях, адресах рассылки писем и удостоверениях личности. Авторы публикации считают, что администрация США будет использовать эту информацию как вспомогательную меру в рамках кампании по массовой депортации нелегалов.
Адвокат по сделкам с недвижимостью Эрик Тьюсинк, который работает в Атланте (штат Джорджия), в беседе с агентством уточнил, что арендодателям рассылают требования предоставить полное досье на клиентов. При этом, по его словам, заявление, которое заполняет арендатор, может содержать сведения о трудовой деятельности, семейном положении и родственных связях.
Кроме того, власти запрашивают данные и о других лицах, которые проживают с тем, кто заключил договор аренды. Уточняется, что одно из требований, с которым ознакомились журналисты, направила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), входящая в американское министерство внутренней безопасности.
Напомним, 12 июня телеканал CNN сообщил, что власти Соединённых Штатов намеревались уведомить сотни тысяч мигрантов о прекращении их легального статуса проживания и трудоустройства в стране. Это касалось граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которых впустили в США в рамках гуманитарной инициативы CHNV, организованной в период правления бывшего американского президента Джо Байдена.