Исчезнут вовсе: в РЖД рассказали, что понятия санитарная зона и гравитационных туалетов больше не будет

В скором времени гравитационных туалетов, которые раньше располагались чуть ли не в каждом вагоне, а также закрывались перед каждой станцией, больше не будет. По словам замгендиректора компании РЖД Ивана Колесникова, этого вида туалетов не будет точно так же, как и самой «санитарной зоны». О новых изменениях спикер рассказал агентству РИА Новости накануне.