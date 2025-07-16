Исчезнут вовсе: в РЖД рассказали, что понятия санитарная зона и гравитационных туалетов больше не будет

В скором времени гравитационных туалетов, которые раньше располагались чуть ли не в каждом вагоне, а также закрывались перед каждой станцией, больше не будет. По словам замгендиректора компании РЖД Ивана Колесникова, этого вида туалетов не будет точно так же, как и самой «санитарной зоны». О новых изменениях спикер рассказал агентству РИА Новости накануне.
Поездов с гравитационными туалетами в парке РЖД сейчас совсем мало — лишь единицы. Колесников подчеркивает, что ими пользуются до сих пор, однако лишь при каких-либо разовых перевозках, к примеру, резервных.
«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — сказал он российскому агентству.
По его словам, во всех остальных случаях компания РЖД ставит вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами. Колесников также выразил уверенность в том, что санзона в скором времени бесследно исчезнет.
«Очевидно. В них (санитарных зонах) не будет необходимости», — подчеркнул спикер.
Как KP.RU писал ранее, РЖД планирует полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения (ПО) к 2030 году. Как сообщил замглавы холдинга Евгений Чаркин, российская компания планирует отказаться от критически важного иностранного ПО в 2027 году, а к 2030 — полностью перейти на отечественное.
Напомним, что с четверга, 17 июня, РЖД восстанавливают движение беспересадочных вагонов из Пхеньяна в Москву, а с субботы, 19 июня, — из Пхеньяна в Хабаровск. Такое решение принято по итогам переговоров с Министерством железных дорог КНДР.
Поезд из Пхеньяна в Москву будет отправляться дважды в месяц — 3-го и 17-го числа. В столицу РФ он прибудет 11-го и 25-го числа соответственно. Из Москвы вагоны отправятся 12-го и 26-го числа, а в Пхеньян прибудут 20-го и 4-го числа. Отметим, что этот маршрут стал самым протяженным беспересадочным железнодорожным путем во всем мире.