Ученый рассказал, что делать с насекомыми, залетевшими в квартиру

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бороться с насекомыми, которые залетели в квартиру, эффективно помогают фумигаторы, а москитные сетки помогают исключить их появление дома вовсе, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Если просто единичные появляются, а будем честны, даже один комар жаркой июльской ночью в квартире может, в общем, всем жителям в этой квартире не дать нормально выспаться, то есть замечательные фумигаторы, которые прекрасно работают, справляются. В общем, сейчас ассортимент таких средств очень широкий. Главное, пользоваться ими согласно инструкции, и в общем, все будет в порядке», — рассказал Марьинский.
Он добавил, что независимо от того, какое насекомое попало в квартиру, оно способно доставить массу неудобств.
«Если какая-то крупная ночная бабочка залетит — это действительно может фрустрировать — наличие такого соседа в квартире. Но здесь изобретать велосипед не нужно: прекрасно против насекомых работают противомоскитные сетки. Если вы живете в регионе, например, где периодически происходят массовые вылеты кровососущих насекомых или иных насекомых, и они могут залетать в квартиры, то лучше воспользоваться противомоскитными сетками», — уточнил эксперт.
Марьинский пояснил, что крупных насекомых можно удалить из жилища, поймав их в стакан и выпустив в окно. «Потому что насекомым в норме, кроме очень небольшого числа видов, таких как тараканы, например, в квартире делать нечего. Или там для них условий нормальных нет, поэтому они, в общем, сами не рады и сами в панике от того, что туда попали», — подчеркнул эксперт.