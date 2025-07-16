Ученый рассказал, что делать с насекомыми, залетевшими в квартиру

Марьинский пояснил, что крупных насекомых можно удалить из жилища, поймав их в стакан и выпустив в окно. «Потому что насекомым в норме, кроме очень небольшого числа видов, таких как тараканы, например, в квартире делать нечего. Или там для них условий нормальных нет, поэтому они, в общем, сами не рады и сами в панике от того, что туда попали», — подчеркнул эксперт.