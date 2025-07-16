Молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке во время шторма

Драматический момент удара молнии сумел запечатлеть местный фотограф Макс Гулиани. Как рассказал 34-летний фотограф, он слышал приближение грозы и заранее занял позицию на пирсе парка реки Гудзон на западной стороне Манхэттена. Когда проливной дождь усилился, Гулиани направил камеру на культовую башню высотой 1776 футов и заснял серию ярких молний, включая прямое попадание в антенну сооружения. В это время на бурных водах реки Гудзон качались парусники.