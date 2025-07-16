Молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке во время шторма

Местный фотограф запечатлел удар молнии по Всемирному торговому центру. Видео © Х / maximusupinnyc.
Драматический момент удара молнии сумел запечатлеть местный фотограф Макс Гулиани. Как рассказал 34-летний фотограф, он слышал приближение грозы и заранее занял позицию на пирсе парка реки Гудзон на западной стороне Манхэттена. Когда проливной дождь усилился, Гулиани направил камеру на культовую башню высотой 1776 футов и заснял серию ярких молний, включая прямое попадание в антенну сооружения. В это время на бурных водах реки Гудзон качались парусники.
Спасательные службы Нью-Йорка предупредили жителей о сохраняющейся опасности подтоплений и попросили быть осторожными во время непогоды.
Ранее Life.ru писал, что молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской телебашней. Это случилось 15 июля, когда в Москве бушевала сильная гроза.