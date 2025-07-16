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Церемония прощания с режиссёром Юрием Морозом пройдёт 16 июля

Юрия Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище.

Источник: Аргументы и факты

Церемония прощания с режиссёром и актёром Юрием Морозом пройдёт 16 июля в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 в Москве.

Отпевание покойного состоится в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12:30. На этой церемонии смогут присутствовать только родные и близкие Мороза.

Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет. С 2023 года артист боролся с раком поджелудочной железы. Незадолго до смерти врачи присвоили Морозу паллиативный статус.