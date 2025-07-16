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В России хотят ввести учительский капитал: кому он будет положен и сколько денег дадут

В России хотят ввести учительский капитал на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Для российских педагогов предложили разработать «учительский капитал». Средства сертификата в размере миллиона рублей могут быть потрачены, например, на погашение ипотеки или на первоначальный взнос, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.

Он сравнил предложенную программу с действующим материнским капиталом. По мнению вице-председателя Госдумы, выплаты должны распространяться на учителей, проработавших в государственных или муниципальных школах не менее десяти лет.

«Средства сертификата могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на образование (собственное повышение квалификации, переподготовкую или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений (добровольные пенсионные взносы)», — уточнил Борис Чернышов.

Кроме того, планируется увеличить до миллиона семейный налоговый вычет за долгосрочные сбережения. Соответствующая поправка разработана Минфином РФ.