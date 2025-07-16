В России хотят ввести учительский капитал: кому он будет положен и сколько денег дадут

«Средства сертификата могли бы быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, на образование (собственное повышение квалификации, переподготовкую или образование детей), а также на формирование пенсионных накоплений (добровольные пенсионные взносы)», — уточнил Борис Чернышов.