Инфляция добралась до сокровенного: Life.ru узнал, что будет с ценами на туалетную бумагу

Инфляция добралась до туалетной бумаги, она стала меньше в размерах при сохранении цены, рулон туалетной бумаги стал короче и уже на 1 см. Она стала тоньше, а следовательно, не так удобна в использовании, как раньше. Тем не менее, её цена практически перестала расти.