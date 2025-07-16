Городские парки Хабаровска приведут в порядок

«Мы привлекли китайского инвестора, который обеспечит парк необходимыми игровыми комплексами. Несмотря на возникшие сложности с техническим надзором на таможне, первые поставки ожидаются уже к концу июля. Поэтому просим хабаровчан немного подождать», — сказал начальник управления инвестиционного развития администрации города Руслан Горлов.
В парке «Северный» обустроят зону для детей и людей с ограниченными возможностями, создадут цветочные клумбы и установят беседки с освещением. Будет также восстановлена работа природного источника, расположенного рядом с храмом Серафима Саровского.
В парке имени Гагарина мэр города поручил оперативно отремонтировать спортивную площадку, пострадавшую от вандалов. Также он обратил внимание на необходимость благоустройства туалетов.