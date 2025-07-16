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Городские парки Хабаровска приведут в порядок

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук осмотрел городские парки и оценил их санитарное состояние. В ходе осмотра также обсудили планы по благоустройству территорий. Так, уже в августе в парке имени Гайдара установят новые аттракционы для детей.

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«Мы привлекли китайского инвестора, который обеспечит парк необходимыми игровыми комплексами. Несмотря на возникшие сложности с техническим надзором на таможне, первые поставки ожидаются уже к концу июля. Поэтому просим хабаровчан немного подождать», — сказал начальник управления инвестиционного развития администрации города Руслан Горлов.

В парке «Северный» обустроят зону для детей и людей с ограниченными возможностями, создадут цветочные клумбы и установят беседки с освещением. Будет также восстановлена работа природного источника, расположенного рядом с храмом Серафима Саровского.

В парке имени Гагарина мэр города поручил оперативно отремонтировать спортивную площадку, пострадавшую от вандалов. Также он обратил внимание на необходимость благоустройства туалетов.