В Иркутске обсуждают защиту лесов на международной конференции

С 14 по 18 июля 2025 года в Иркутске проходит крупная научно-практическая конференция «Защита леса — защита будущего». Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, в ней участвуют более 40 научных организаций из 15 стран, включая ведущих специалистов по лесному хозяйству, экологии и защите растений.