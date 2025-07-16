В Иркутске обсуждают защиту лесов на международной конференции

С 14 по 18 июля 2025 года в Иркутске проходит крупная научно-практическая конференция «Защита леса — защита будущего». Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, в ней участвуют более 40 научных организаций из 15 стран, включая ведущих специалистов по лесному хозяйству, экологии и защите растений.
— Андрей Павлов, руководитель надзорного ведомства, во время вступительной речи рассказал о борьбе с вредителями леса. В регионе ежегодно устанавливают тысячи ловушек для опасных насекомых, таких как уссурийский полиграф, который активно распространяется вблизи Байкала, — рассказали в пресс-службе Управления.
Ученые обсуждают современные методы защиты лесов — от биологических способов до цифрового мониторинга. Особое внимание уделяется угрозам от инвазивных видов, болезней деревьев и изменений климата. Конференция проходит в смешанном формате: очно и онлайн. Итоговые материалы опубликуют в научном журнале «Фитосанитария. Карантин растений».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что учитель информатики из Иркутской области победил во всероссийском конкурсе.