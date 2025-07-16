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Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин

Степашин: Россия с началом СВО сплотилась, как в годы Великой Отечественной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия сильно изменилась с началом СВО, страна сплотилась, как было во время Великой Отечественной войны, в отличие от той же Украины, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Сильно», — ответил Степашин на вопрос о том, как изменилась Россия с начала СВО.

Он отметил, что одним из расчетов удара по России после 2014 и 2022 годов было «провести Майдан», но получилось «с точностью до наоборот».

«Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился… Народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное», — заявил Степашин.