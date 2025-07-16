Россия сильно изменилась с началом СВО, заявил Степашин

«Страна сплотилась, как в беду, как было во время Великой Отечественной войны, когда народ весь сплотился… Народ действительно сплотился, и в отличие от той же Украины, где мы видим, что творится, и с так называемой принудительной мобилизацией, и все остальное», — заявил Степашин.