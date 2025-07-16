Медведь в Японии загрыз разносчика газет на улице Фукусимы

В Японии, в городе Фукусима, медведь загрыз мужчину. Об этом сообщил портал NHK.
Уточняется, что жертвой животного стал 52-летний разносчик газет. Его останки обнаружили в кустах 12 июля с многочисленными следами от когтей.
После трагедии власти призвали жителей города соблюдать осторожность, а полицейские начали круглосуточно патрулировать улицы.
Горожане и дети напуганы, они надеются, что хищника скоро поймают. Недавно медведя видели около школы неподалеку от места нападения, говорится в статье.
Пожарный в Канаде выжил после нападения медведицы. Он отбился от нее с помощью топора. Мужчина, осматривавший периметр возгорания около озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно увидел перед собой разъяренную хищницу, которая защищала свое потомство. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от животного, напавшего на него во время тушения пожара. Пожарный использовал для защиты топор с киркой, пока коллеги не подоспели ему на помощь.