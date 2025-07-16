В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стент нового поколения, который способен полностью раствориться в организме, впервые в России установили пациенту в предынсультном состоянии в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Скандинавского Центра Здоровья.
«Стент нового поколения “Фантом” впервые установили в Москве пациенту в предынсультном состоянии. Главной особенностью стента является его способность полностью раствориться в организме. Это позволяет восстановить нормальную работу сосудистых стенок. Аналогов сегодня в России нет», — рассказали в пресс-службе.
В центре отметили, что к ним поступил пациент 50 лет, который почувствовал недомогание в фитнес-зале во время тренировки. Поначалу симптомы были проигнорированы, но врачи назначили коронарографию, которая показала девяностопроцентное сужение сосуда — крайне опасное состояние.
«По итогу пациенту была проведена операция по стентированию пораженной артерии с использованием стента “Фантом”. Для таких операций требуются специфические технические навыки и слаженные действия бригады. Для имплантации биорастворимого стента сосуд тщательно подготавливают: его раздувают с помощью баллона под очень высоким давлением. Это необходимо до того, чтобы путь для имплантации “Фантома” был полностью беспрепятственным. Такая подготовка также необходима для полноценного погружения стента в стенку сосуда и его дальнейшего рассасывания», — рассказали в пресс-службе.
В организации уточнили, что это первый в России случай использования этого стента в практике, в мире стент активно используют в течение нескольких лет.
«Для наблюдения за состоянием пациента оставили на сутки в стационаре. Далее он был отправлен домой на восстановление. После пациент может вернуться к физическим нагрузкам», — добавили в пресс-службе.