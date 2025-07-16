В Москве впервые в России пациенту установили рассасывающийся стент

«По итогу пациенту была проведена операция по стентированию пораженной артерии с использованием стента “Фантом”. Для таких операций требуются специфические технические навыки и слаженные действия бригады. Для имплантации биорастворимого стента сосуд тщательно подготавливают: его раздувают с помощью баллона под очень высоким давлением. Это необходимо до того, чтобы путь для имплантации “Фантома” был полностью беспрепятственным. Такая подготовка также необходима для полноценного погружения стента в стенку сосуда и его дальнейшего рассасывания», — рассказали в пресс-службе.