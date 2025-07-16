Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита Бориса Акунина* запросила апелляцию по делу писателя о терроризме

Адвокат заявил о недоказанности фактов для приговора по делу Акунина*

Источник: Комсомольская правда

Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Защита подала апелляцию по его делу о терроризме. Об этом сообщил адвокат писателя Олег Дубинин, пишет ТАСС.

Защита, по его словам, считает причастность Бориса Акунина* к делу о терроризме недоказанной. Адвокат запросил отмену приговора.

«Защита сегодня подала апелляционную жалобу через Второй Западный окружной военный суд, в которой просит приговор первой инстанции в отношении Чхартишвили Григория Шалвовича* отменить и оправдать его за недоказанностью», — заявил Олег Дубинин.

Стоит напомнить, что Борису Акунину* предъявили обвинения в связи с публичным оправданием терроризма.

*иноагент в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.