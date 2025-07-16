Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме

«Если затопили соседей из-за прорыва трубы в квартире, компенсирует ущерб тот, по чьей вине произошел залив. Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме (ПП РФ от 13.08.2022 № 491), в состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе», — рассказал Спиридонова.