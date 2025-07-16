МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде животного без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД, отметил он, всегда уделяли большое внимание перевозке пассажиров с животными. Компания, по его словам, имела самый большой перечень видов животных, разрешенных к перевозке, и он постоянно увеличивался, а в некоторой степени и условия перевозки животных в поездах проще, чем другими видами транспорта.
«Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала», — сказал Колесников.
Каждый из членов поездной бригады имеет прописанные регламенты поведения, которые, по словам замглавы РЖД, «делают невозможным случаи, когда мы не знаем, что делать с животным, оказавшимся без хозяина, и животное никуда не пропадает».
«Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное», — напомнил он порядок действий.
Случай в январе 2024 года с высаженным из поезда котом Твиксом, который потом умер, вызвал широкий общественный резонанс. РЖД после инцидента объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.
В декабре того же года адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, сообщил РИА Новости, что кота Твикса из поезда высадила не проводница, а пассажир.