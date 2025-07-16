РЖД после случая с котом Твиксом выстроили четкий регламент действий

«Конечно, после этого случая мы обратили внимание, что есть необходимость уточнения некоторых регламентов, связанных с перевозкой питомцев. В кратчайшие сроки были приняты решения об изменении этих регламентов и внесены корректировки, которые сейчас четко определяют последовательность действий поездной бригады: проводника, начальника поезда и другого персонала», — сказал Колесников.