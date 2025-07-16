В Роспотребнадзоре рассказали об опасных маркировках «Е» на продуктах

В ведомстве добавили, что из овощей и фруктов получают Е160a, или бета-каротин — это натуральный краситель, содержащийся в моркови и других оранжевых овощах. Также среди добавок есть бетанин, Е162 — это краситель, получаемый из свеклы, он придает продуктам красный цвет. Еще существуют антоцианы, или Е163 — это натуральные красители, содержащиеся в ягодах и фруктах, таких как черника и малина.