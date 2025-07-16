В Роспотребнадзоре рассказали об опасных маркировках «Е» на продуктах

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Маркировки «Е» на упаковках продуктов питания указывает на наличие пищевых добавок, опасными являются Е102, Е110 и Е250, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что маркировка «Е» на упаковках продуктов питания указывает на наличие пищевых добавок, которые были одобрены для использования в странах Европейского союза и соответствуют установленным стандартам безопасности. Несмотря на это, не все добавки одинаково безопасны.
«Пищевые добавки — это вещества, добавляемые в продукты для достижения определенных целей: улучшения вкуса, увеличения срока хранения, изменения текстуры и цвета. Они могут быть как натурального, так и синтетического происхождения». Маркировка «Е» сопровождается числовым кодом, который указывает на конкретную добавку", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что Е1 — это красители, Е2 — консерванты, Е3 — антиокислители, Е4 — стабилизаторы, Е5 — эмульгаторы, Е6 — усилители вкуса и запаха.
«Безопасные добавки: Е300, или аскорбиновая кислота — антиоксидант, который помогает предотвратить окисление продуктов; Е330, или лимонная кислота — натуральный консервант и регулятор кислотности; Е471, или моно- и диглицериды жирных кислот — эмульгатор, который помогает смешивать воду и масло», — сообщили в в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что из овощей и фруктов получают Е160a, или бета-каротин — это натуральный краситель, содержащийся в моркови и других оранжевых овощах. Также среди добавок есть бетанин, Е162 — это краситель, получаемый из свеклы, он придает продуктам красный цвет. Еще существуют антоцианы, или Е163 — это натуральные красители, содержащиеся в ягодах и фруктах, таких как черника и малина.
В Роспотребнадзоре рассказали, что некоторые добавки могут вызывать нежелательные реакции у людей с аллергией или при их избыточном употреблении, они считаются опасными.
«К таким добавкам относятся: Е102, или тартразин — искусственный краситель, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей; Е110, или желтый краситель — также может провоцировать аллергические реакции и гиперактивность у детей; Е250, или нитрит натрия — консервант, который может образовывать канцерогенные вещества при высоких температурах», — пояснили там.
В ведомстве предупредили, что запрещенными в России пищевыми добавками являются Е121, Е123, Е124, Е210, Е211, Е213. Все они могут вызвать у человека негативные реакции.