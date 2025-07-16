Хабаровчан могут начать штрафовать за поиск экстремистских материалов

В России могут ввести штрафы за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете — изменение затронет в том числе жителей Хабаровского края. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях одобрены комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Согласно документу, за попытку найти экстремистские материалы в сети или получить к ним доступ гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При этом ответственность наступит в случае, если действия были сознательными и умышленными.
Также предлагается наказывать за продвижение сервисов, позволяющих обойти блокировки — например, VPN. В этом случае штраф для физических лиц за такую рекламу составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных — до 150 тысяч, для компаний — до полумиллиона.
Отдельно поправками предусматривается наказание за передачу абонентского номера без оформления договора. За такое нарушение гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, ИП — до 100 тысяч, юридическим лицам — до 200 тысяч.