Врач предупредил об опасности прыжков в воду

Для того чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал избегать ныряния в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в своих навыках. «Выбирайте безопасные способы входа в воду — лучше просто зайти, чем прыгать. Не ныряйте в одиночку — рядом должен быть человек, который сможет помочь в случае ЧП», — рассказал специалист.