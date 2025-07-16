Врач предупредил об опасности прыжков в воду

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. При прыжках в воду высока вероятность получить травму ныряльщика, чаще всего это повреждения шейного отдела позвоночника, которые могут привести к необратимым последствиям, рассказал РИА Новости заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.
«Нырять в открытых водоемах можно только при полной уверенности в глубине и рельефе дна. Если место незнакомое, рисковать категорически нельзя — под водой могут быть камни, коряги или резкое изменение глубины», — рассказал врач.
Он подчеркнул, что лучше всего нырять в специально оборудованных местах — бассейнах или зонах для дайвинга. Если речь идет об открытых водоемах, важно предварительно изучить дно и убедиться в безопасности.
«Желательно не нырять в одиночку: в случае травмы рядом должен быть человек, который сможет помочь или вызвать скорую», — отметил Саутенко.
Специалист рассказал, что самыми опасными являются прыжки головой вниз. При неудачном входе в воду можно получить перелом шейных позвонков, травму головы, повреждение спинного мозга, что может привести к параличу или даже летальному исходу.
«Высока вероятность получить и травму ныряльщика — это чаще всего повреждение шейного отдела позвоночника: переломы, вывихи, которые могут привести к необратимым последствиям», — добавил врач.
Он уточнил, что при нырянии ногами вниз возможны переломы костей конечностей, но такие травмы, как правило, менее критичны. Если после прыжка в воду пострадавший жалуется на потерю памяти, снижение чувствительности, нарушение движений в конечностях, нужно немедленно вызвать скорую помощь — это признаки серьезной травмы.
«До приезда медиков важно: не двигать пострадавшего — его следует аккуратно уложить на жесткую поверхность; не поворачивать голову и не пытаться привести человека в чувство резкими движениями; обеспечить покой и следить за состоянием», — отметил Саутенко.
Если после удара есть лишь небольшая боль без неврологических симптомов, можно ограничиться наблюдением, но в любом случае стоит проявить осторожность, пояснил специалист.
Для того чтобы минимизировать риски, врач рекомендовал избегать ныряния в незнакомых местах, плавать с использованием поддерживающих средств, даже если человек уверен в своих навыках. «Выбирайте безопасные способы входа в воду — лучше просто зайти, чем прыгать. Не ныряйте в одиночку — рядом должен быть человек, который сможет помочь в случае ЧП», — рассказал специалист.