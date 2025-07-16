В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей

«Хакеры используют целый арсенал методов, чтобы получить доступ к паролям пользователей. Один из самых распространенных — взлом баз данных популярных интернет-сервисов. Когда злоумышленники получают такие базы, содержащие хеши паролей, они начинают использовать специальные программы, чтобы расшифровать их. Особенно быстро это удается в случае с простыми паролями — они уже давно известны и собраны в радужные таблицы, которые позволяют мгновенно сопоставить хеш и исходный текст», — сказал он.