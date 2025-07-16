Эксперт рассказал, чем может обернуться купание на диких пляжах

Отдых на необорудованных пляжах может привести к серьезным последствиям — от штрафа до 15 суток ареста. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru, такие меры введены для безопасности людей и защиты природы.
— Если человек купается в запрещенном месте, его могут оштрафовать на 1000 рублей за нарушение правил водопользования. А если это сопровождается хулиганством — штраф увеличивается или даже возможен арест на две недели, — отметил Бондарь.
Эксперт добавил, что в разных регионах меры могут отличаться. Однако главной опасностью остается отсутствие спасателей и непредсказуемое дно. Лучше выбирать официальные пляжи — их проверяют на безопасность, а списки публикует МЧС.