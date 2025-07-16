Популярной актрисе грозит жесткий штраф за нарушение закона

«В отношении актрисы Трояновой составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 50 тысяч рублей за каждое из правонарушений. Совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы.