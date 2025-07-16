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Популярной актрисе грозит жесткий штраф за нарушение закона

Актрисе Яне Трояновой* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах. В общей сложности их размер может доходить до ста тысяч рублей. Это следует из материалов на актрису.

Сумма штрафов, которые грозят актрисе, достигает ста тысяч рублей.

Актрисе Яне Трояновой* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах. В общей сложности их размер может доходить до ста тысяч рублей. Это следует из материалов на актрису.

«В отношении актрисы Трояновой составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 50 тысяч рублей за каждое из правонарушений. Совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы.

Ранее аналогичные меры применялись к другим деятелям культуры, признанным иноагентами. Так, в мае 2023 года в реестр иноагентов была внесена оперная певица Мария Максакова*, после чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к деятельности против безопасности России.

*Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ.