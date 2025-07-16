BZ: Заявлением о РФ Трамп снял с себя ответственность за поражение Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, поставив ультиматум РФ об урегулировании украинского конфликта, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение ВСУ. Об этом написало издание Berliner Zeitung (BZ).
— Конфликт с Россией теперь приносит США прибыль. А кто будет виноват в будущем, если фронт на Украине дрогнет? Конечно, скупые европейцы, которые не покупают достаточно оружия для ВСУ, — сказано в статье.
Глава Белого дома одновременно и поддержал Киев, и снял с себя ответственность за его поражение, отметили авторы публикации.
В то же время Трамп не просто так отсрочил введение пошлин в отношении РФ — таким образом он сохраняет себе возможность войти в историю как «президент мира» и не дает рухнуть мировой экономике.
Россию не волнует «театральный ультиматум» Дональда Трампа, высказался 15 июля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее американский лидер сказал, что разочарован в президента России Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По его словам, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза.