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BZ: Заявлением о РФ Трамп снял с себя ответственность за поражение Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, поставив ультиматум РФ об урегулировании украинского конфликта, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение ВСУ. Об этом написало издание Berliner Zeitung (BZ).

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, поставив ультиматум РФ об урегулировании украинского конфликта, заранее снял с себя ответственность за возможное поражение ВСУ. Об этом написало издание Berliner Zeitung (BZ).

— Конфликт с Россией теперь приносит США прибыль. А кто будет виноват в будущем, если фронт на Украине дрогнет? Конечно, скупые европейцы, которые не покупают достаточно оружия для ВСУ, — сказано в статье.

Глава Белого дома одновременно и поддержал Киев, и снял с себя ответственность за его поражение, отметили авторы публикации.

В то же время Трамп не просто так отсрочил введение пошлин в отношении РФ — таким образом он сохраняет себе возможность войти в историю как «президент мира» и не дает рухнуть мировой экономике.

Россию не волнует «театральный ультиматум» Дональда Трампа, высказался 15 июля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее американский лидер сказал, что разочарован в президента России Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». По его словам, соглашение об урегулировании конфликта на Украине было близко к подписанию четыре раза.

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