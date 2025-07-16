Район имени Лазо Хабаровского края ждут новые проекты и инвестиции

Активно реализуются в районе нацпроекты: благоустраиваются 11 территорий, в селах Могилевка и Георгиевка до октября 2025 года появятся новые очистные сооружения, а в поселке Долми в августе установят модульную котельную. Также запланирован ремонт 3,5 км дорог, обустройство тротуаров и автобусных остановок. В трех школах идет капитальный ремонт и их оснащение современным оборудованием. Заключены контракты на 379,5 млн рублей. А Детская школа искусств в Переяславке получила новое оборудование на 3 млн рублей.