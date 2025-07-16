Район имени Лазо Хабаровского края ждут новые проекты и инвестиции

На заседании правительства Хабаровского края под председательством первого вице-губернатора Сергея Абрамова обсудили развитие района имени Лазо. О ситуации в муниципалитете доложил глава Александр Кох, сообщает ИА AmurMedia.
Глава района сообщил, что за пять месяцев 2025 года оборот предприятий составил 4,5 млрд рублей. Основными ведущими отраслями остаются сельское хозяйство (5 крупных предприятий, 149 фермерских хозяйств) и лесопереработка (33 компании). В бюджет района поступило 1,7 млрд рублей, включая 498,5 млн налоговых доходов — это на 19% больше, чем годом ранее.
Сейчас в районе реализуются несколько приоритетных инвестпроектов: строительство тепличного комплекса, животноводческого предприятия на 2400 голов КРС и производства по переработке женьшеня. В районе подготовлено 5 инвестиционных предложений и 11 площадок для бизнеса.
Активно реализуются в районе нацпроекты: благоустраиваются 11 территорий, в селах Могилевка и Георгиевка до октября 2025 года появятся новые очистные сооружения, а в поселке Долми в августе установят модульную котельную. Также запланирован ремонт 3,5 км дорог, обустройство тротуаров и автобусных остановок. В трех школах идет капитальный ремонт и их оснащение современным оборудованием. Заключены контракты на 379,5 млн рублей. А Детская школа искусств в Переяславке получила новое оборудование на 3 млн рублей.
В здравоохранении завершается строительство ФАПов в поселках Сукпай, Сидима, Среднехорский и Могилевка, ремонтируются больница и поликлиника в Мухене. Жители района активно участвуют в конкурсах поддержки местных инициатив. Речь идет о проектах благоустройства сельских территорий и территориальных общественных самоуправлений. В 2025 году реализуются 60 таких инициатив на общую сумму более 51 млн рублей.
Однако остаются проблемы: из 416 объектов, внесенных в Атлас проблемных объектов, 80% относятся к ЖКХ. Для их решения район подал заявку на федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму около 2 млрд рублей, включая ремонт соцобъектов и строительство ледового дворца в Переяславке.
В числе других проблемных вопросов глава района назвал отсутствие федерального и краевого софинансирования на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культуры, а также отсутствие средств в местном бюджете на ремонт аварийных мостов.
Сергей Абрамов поручил и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Алексею Колеватых провести совещание с главами районов, где рассмотреть их предложения по софинансированию разработки ПСД приоритетных проектов.
Также первый зампред поручил провести совещание и подготовить к подписанию соглашение о совместной эксплуатации муниципальных дорог и мостов с лесоперерабатывающими предприятиями, работающими в районе имени Лазо.
Еще один актуальный вопрос, который был поднят на заседании президиума вице-губернатором края Артемом Мельниковым, касался обеспечения жильем медицинских работников района.
Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в районе имени Лазо проживает более 37 тыс. человек. В районе 52 населенных пункта в составе трех городских и 17 сельских поселений.