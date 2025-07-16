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Россиян предупредили, как ускорение метаболизма может ускорить старение

Профессор Баранова: при разгоне метаболизма ускоряется старение организма.

Источник: Комсомольская правда

Многие пытаются ускорить обмен веществ. Однако слишком быстрый разгон метаболизма может негативно повлиять на здоровье человека. Об этом KP.RU рассказал доктор биологических наук, профессор, специалист по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анча Баранова.

— Усиление метаболизма ни в коем случае не повод радоваться. Часто можно услышать «ой, у меня медленный обмен веществ, и я набираю вес». На самом деле исследования показывают: с набором веса метаболизм ускоряется! Чем объемнее тело из-за жира, тем больше энергии расходует организм на поддержание жизнедеятельности, — пояснила специалист.

Профессор объяснила, что ускорение обмена веществ неизбежно ведет к увеличению количества ошибок в организме, в том числе на клеточном уровне. Она напомнила, что по законам физики и химии, чем быстрее работает система, тем выше вероятность сбоев.

— В живом организме, в том числе человеческом, при разгоне метаболизма возникает больше ошибок на различных уровнях, в том числе на клеточном. А накопление повреждений — это ускоренное старение, — заявила Баранова.

У здоровых стройных людей метаболизм, как правило, медленный. Хотя на поздних стадиях рака люди тоже теряют в весе, их обмен веществ становится крайне активным из-за воздействия опухоли. В то же время, снижение лишнего веса и умеренное сокращение калорий может замедлить процесс старения.