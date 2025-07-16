Россиян предупредили, как ускорение метаболизма может ускорить старение

— Усиление метаболизма ни в коем случае не повод радоваться. Часто можно услышать «ой, у меня медленный обмен веществ, и я набираю вес». На самом деле исследования показывают: с набором веса метаболизм ускоряется! Чем объемнее тело из-за жира, тем больше энергии расходует организм на поддержание жизнедеятельности, — пояснила специалист.