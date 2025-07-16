РЖД ввели в программу обучения проводников работу с животными

«В первую очередь, мы обязаны обеспечить безопасность всех, кто находится в вагоне, включая наших работников. Если в вагоне оказывается животное без сопровождения, проводник не предпринимает самостоятельных действий. Он сообщает начальнику поезда, и далее все действуют по отлаженному порядку: подключаются диспетчер и работники ближайшей станции, где возможно принять животное», — рассказал замглавы РЖД.