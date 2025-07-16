РЖД ввели в программу обучения проводников работу с животными

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными, которые могут оказаться в поезде без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
«Мы ввели в список тем, которые разбираются при обучении наших поездных бригад, вопросы взаимодействия с животными. Нам соответствующие консультации давали профильные общественные организации», — рассказал Колесников.
Он отметил, что ситуации, когда беспризорное животное находится в поезде, непростые как для поездной бригады и для пассажиров, так и для самого питомца.
«В первую очередь, мы обязаны обеспечить безопасность всех, кто находится в вагоне, включая наших работников. Если в вагоне оказывается животное без сопровождения, проводник не предпринимает самостоятельных действий. Он сообщает начальнику поезда, и далее все действуют по отлаженному порядку: подключаются диспетчер и работники ближайшей станции, где возможно принять животное», — рассказал замглавы РЖД.
Когда животное ведет себя спокойно, поездная бригада, при наличии возможности, старается аккуратно изолировать его, например, в служебном купе или безопасной зоне поезда. Все действия фиксируются, ситуация контролируется до момента передачи.
«Если поведение животного агрессивное или вызывает опасения, контакт с ним исключается. В этом случае задача бригады — не вмешиваться, а обеспечить визуальное наблюдение, ограничить доступ к потенциально опасной зоне и немедленно передать информацию диспетчеру», — продолжил замглавы РЖД.
Такие случаи, подчеркнул он, требуют особенно слаженных и осторожных действий, с приоритетом на безопасность всех участников поездки.
Говоря о безопасности самих сотрудников в случае обнаружения беспризорного животного, Колесников отметил, что проводник не остается один в такие моменты.
«Есть начальник поезда, есть сотрудники транспортной безопасности, которые сопровождают поезд. Все коллегиально принимают решение, каким образом поступить в этой ситуации с животным. Но самое главное, в этот момент обеспечивается безопасность пассажиров и персонала», — пояснил он.