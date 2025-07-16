В России планируют изменить основания для выплаты пособий: кому может помочь инициатива

Не все россияне, нуждающиеся в поддержке государства, имеют необходимые для этого основания. Некоторые семьи получают всего на пару десятков рублей больше, чем требуется для подачи заявления на материальную помощь. В связи с этим в Госдуме предложили пересмотреть критерий нуждаемости для выплаты пособий, пишет ТАСС.
Депутаты считают, что некоторые земельные участки, полученные по госпрограммам, сейчас тяжело продать. При этом семьи могут ими не пользоваться по разным причинам. Поэтому такие участки можно назвать «зависшими».
«Предлагается предусмотреть дельту в размере 5−7%, на которые среднедушевой доход может быть превышен, а также внедрить индивидуальный подход для оценки недвижимости каждой семьи не только по формальным признакам, но и с точки зрения рыночной стоимости объекта, его эксплуатации и объективной возможности реализации актива», — подчеркивается в документе.
В РФ также предложили вернуть 10-летнюю образовательную систему. В ОП России считают, что срок обучения в вузе можно также сократить на год.