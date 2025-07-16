В России планируют изменить основания для выплаты пособий: кому может помочь инициатива

«Предлагается предусмотреть дельту в размере 5−7%, на которые среднедушевой доход может быть превышен, а также внедрить индивидуальный подход для оценки недвижимости каждой семьи не только по формальным признакам, но и с точки зрения рыночной стоимости объекта, его эксплуатации и объективной возможности реализации актива», — подчеркивается в документе.