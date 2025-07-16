Военблогер Рожин сообщил, что командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж

Командиры украинской армии якобы готовят вооруженный мятеж. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении военного блогера Бориса Рожина.
— Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интересного документа. Если он реальный, то получается, что ряд командиров ВСУ готовят вооруженный мятеж, — написал он в Telegram-канале.
Блогер высказал мнение, что украинским военным уже давно пора начать вести прямые переговоры с РФ. Они бы могли взять под контроль Николаев, заручиться поддержкой местных жителей, и вступить в диалог с российской властью, отметил Рожин.
— Может хоть тогда появится какой-то шанс на сохранение остатков народа Украины. Тем более, что вы присягу давали именно народу, — заключил блогер.
В апреле офицер ВСУ с позывным «Мадьяр» выдвинул неожиданный ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени миллиона военных. Он потребовал от главы страны не проводить никаких переговоров с РФ и не идти на территориальные уступки. В противном случае офицер пообещал развернуть войска и пойти на Киев.