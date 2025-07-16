Цены на яйца в РФ привели к массовым убийствам кур-несушек

По словам заместителя председателя объединения производителей в Чувашии Ксении Сумковой, ситуация стала следствием резкого падения закупочных цен на яйца в конце весны — начале лета. «Падение цен началось до Пасхи, но наиболее резкое снижение произошло в конце мая — начале июня. В июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 рублей за штуку (это крупный опт, нефасованная продукция). Сейчас цена немного восстановилась и составляет порядка 3,5 рубля», — рассказала Сумкова «Известиям». При этом она отметила, что себестоимость одного яйца находится в пределах 4−5 рублей в зависимости от региона и масштабов предприятия. В итоге производители несут значительные убытки.