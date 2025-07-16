Во Владивостоке открылась первая точка новой сети быстрого питания

В Приморском крае появится новая сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на европейской кухне и выпечке собственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Одной из первых точек, созданных компанией «ВИКИЛАЙН» — резидентом Свободного порта Владивосток, стала площадка в торгово-развлекательном центре «Калина Молл» во Владивостоке. Там в ближайшее время планируют провести торжественную презентацию с участием блогеров и промоутёров.
Уже сейчас точка ежедневно принимает до 150 посетителей и намерена увеличить поток до 400 клиентов благодаря удачному расположению точки и активной рекламной кампании. Меню включает фирменные бриоши собственной рецептуры с разнообразными начинками, пиццу, бургеры и другие блюда, приготовленные на месте в собственном мучном цехе.
Проект реализуется при поддержке специальных мер для резидентов СПВ: для компании «ВИКИЛАЙН» действуют снижённые страховые взносы до 7,6 процента на десять лет, нулевые налоги на прибыль и имущество в течение первых пяти лет, освобождение от налога на землю на три года, а также возможность работы в режиме свободной таможенной зоны и оказание помощи при подборе персонала и юридических вопросах.