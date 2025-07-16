Во Владивостоке открылась первая точка новой сети быстрого питания

Проект реализуется при поддержке специальных мер для резидентов СПВ: для компании «ВИКИЛАЙН» действуют снижённые страховые взносы до 7,6 процента на десять лет, нулевые налоги на прибыль и имущество в течение первых пяти лет, освобождение от налога на землю на три года, а также возможность работы в режиме свободной таможенной зоны и оказание помощи при подборе персонала и юридических вопросах.