В какой срок нужно съесть готовое блюдо из доставки: эксперт дала ответ

Эксперт также напомнила, что домашняя еда, несмотря на свою свежесть, тоже быстро портится. Например, мясные блюда можно хранить не более трех суток, а салаты и гарниры — до 12 часов. Готовую еду лучше хранить в холодильнике при температуре не выше +4 градусов.