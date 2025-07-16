В какой срок нужно съесть готовое блюдо из доставки: эксперт дала ответ

Готовая еда с доставкой стала удобным и популярным решением для многих. Однако стоит знать, сколько времени она остается безопасной для употребления. Об этом KP.RU рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Российского биотехнологического университета Наталья Фоменко.
— По какой бы супертехнологии ни было упаковано блюдо, лучше съесть его в первые два-три дня, а салаты — в первые сутки. Конечно, оно может оставаться безопасным дольше, но теряет большую часть полезных веществ, — пояснила специалист.
Эксперт также напомнила, что домашняя еда, несмотря на свою свежесть, тоже быстро портится. Например, мясные блюда можно хранить не более трех суток, а салаты и гарниры — до 12 часов. Готовую еду лучше хранить в холодильнике при температуре не выше +4 градусов.
— Нарушать герметичную упаковку нельзя (вскрыть, половину съесть, а половину оставить «на завтра» — плохой вариант), — отметила эксперт.
По словам Фоменко, для продления срока годности производители используют технологии, такие как модифицированная газовая среда и обработка высоким давлением. Также они добавляют пищевые консерванты. Эти методы помогают сохранить свежесть и снизить риск порчи, не влияя на вкус и витамины.