В России изменятся правила поступления на госслужбу

До этого член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что в России с 1 сентября изменятся правила обработки персональных данных. Он уточнил: в сентябре вступает в силу закон, в рамках которого обработка обезличенных персональных данных может проходить без предварительного согласия человека. По словам парламентария, данная инициатива является важным шагом в формировании продвинутой цифровой среды.