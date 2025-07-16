«Еще одна»: Рудову возмутили слова Меньшовой о женщинах за пятьдесят

— Еще одна… Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину. Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, то это их право. Зачем кого-то осуждать, — высказалась Рудова в соцсети.