«Еще одна»: Рудову возмутили слова Меньшовой о женщинах за пятьдесят

Актриса Наталья Рудова отреагировала на слова телеведущей Юлии Меньшовой, которая высказалась о женщинах за 50 лет. Ей кажется смешным желание таких дам молодиться.
Артистка возмутилась словами коллеги. Она считает, что это дело каждой женщины — выглядеть так, как она хочет. В формулировках Меньшовой актриса увидела ненависть и зависть. Она обвинила телеведущую в мизогинии.
— Еще одна… Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину. Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, то это их право. Зачем кого-то осуждать, — высказалась Рудова в соцсети.
Меньшова в недавнем интервью сказала, что женщины, которым больше 50 лет, носящие бюстгальтеры пуш-ап и качающие попу в спортзале, вызывают у нее смех. Она считает, что они пытаются конкурировать с двадцатилетними, а это глупо.
— Это всегда говорит об уязвимой самооценке, о непринятии себя. А мне вот 50 и больше, и мне не страшно произносить эти цифры, — заявила телеведущая.
10 лет назад на съемках передачи «Наедине со всеми» гостья Юлии Меньшовой, актриса Людмила Максакова, вела себя вызывающе: смеялась над ней, игнорировала вопросы и угрожала не допустить выхода программы в эфир. Телеведущая отметила, что спустя годы не стыдится того эпизода, считая, что даже из такого интервью получился портрет собеседника и ее самой.