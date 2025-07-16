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Россияне набросились на препараты для похудения

В первом квартале 2025 года объем реализации средств для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида в России вырос в шесть раз. Об этом говорится в информации, предоставленной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Спрос на препараты для похудения вырос в разы.

В первом квартале 2025 года объем реализации средств для снижения веса на основе семаглутида и тирзепатида в России вырос в шесть раз. Об этом говорится в информации, предоставленной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В России выросли продажи препаратов для похудения с действующими веществами семаглутид и тирзепатид. В первом квартале 2025 года в России таких препаратов было продано в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2024 года», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦРПТ.

В денежном выражении зафиксировано увеличение в 5,5 раза. Вырученная с реализации таких препаратов сумма достигла 5 млрд рублей. Средства для снижения веса пользуются высоким спросом среди населения. Наиболее активно их приобретают в весенний период, когда многие начинают подготовку к лету.

Как ранее писало URA.RU, строгие диеты и временные ограничения в питании не обеспечивают устойчивого снижения веса и способны негативно сказаться на состоянии здоровья. Такого мнения придерживается главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко. Она считает, что резкое ограничение калорийности приводит к дискомфорту и сбоям в работе организма.