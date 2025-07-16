Россияне набросились на препараты для похудения

«В России выросли продажи препаратов для похудения с действующими веществами семаглутид и тирзепатид. В первом квартале 2025 года в России таких препаратов было продано в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2024 года», — пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦРПТ.