Власти поставят точку в споре о ценах на яйца

Для развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность.
Зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей. С таким предложением выступил Минсельхоз. Об этом сообщает в пресс-служба министерства.
«Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски колебаний по стоимости как для производителей, так и для торговых сетей. Соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом», — сообщили в министерстве «Известиям».
В министерстве также отметили, что производство куриных яиц в России продолжает расти. А на ценовую динамику влияют как рост объемов, так и сезонный фактор, когда летом яйца дешевеют. Важным специалисты считают и сбалансированную себестоимость, которая учитывала бы интересы потребителей и производителей продукции. Для устойчивого развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность производства. Соответствующие предложения уже прорабатывают в Минсельхозе.
Ранее в 2025 году цены на куриные яйца в России снизились более чем на 20% из-за переизбытка продукции и падения спроса. Однако Минсельхоз предупреждал о возможном росте цен осенью, что может повлиять на инфляцию.