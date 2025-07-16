Власти поставят точку в споре о ценах на яйца

В министерстве также отметили, что производство куриных яиц в России продолжает расти. А на ценовую динамику влияют как рост объемов, так и сезонный фактор, когда летом яйца дешевеют. Важным специалисты считают и сбалансированную себестоимость, которая учитывала бы интересы потребителей и производителей продукции. Для устойчивого развития отрасли ключевое значение имеет рентабельность производства. Соответствующие предложения уже прорабатывают в Минсельхозе.