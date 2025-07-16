Сержант ВС РФ при штурме опорного пункта ВСУ ликвидировал 10 военных ВСУ

Во время наступления группа, в составе которой был Насимов, получила задание захватить ключевые узлы сопротивления противника. Внезапная атака на лесополосу позволила подавить сопротивление и взять под контроль три опорных пункта. После этого, перегруппировавшись, бойцы продолжили наступление и захватили ещё два важных объекта, демонстрируя слаженность и профессионализм.