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Сержант ВС РФ при штурме опорного пункта ВСУ ликвидировал 10 военных ВСУ

Действия сержанта стали примером мужества и эффективности в выполнении боевых задач.

Источник: Аргументы и факты

Сержант вооружённых сил России Самат Насимов проявил исключительную храбрость и мастерство во время выполнения боевой задачи по штурму украинских укреплений. В ходе операции он лично уничтожил десять украинских военнослужащих, что стало важным вкладом в успех миссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Во время наступления группа, в составе которой был Насимов, получила задание захватить ключевые узлы сопротивления противника. Внезапная атака на лесополосу позволила подавить сопротивление и взять под контроль три опорных пункта. После этого, перегруппировавшись, бойцы продолжили наступление и захватили ещё два важных объекта, демонстрируя слаженность и профессионализм.

Минобороны отметило, что благодаря высокой подготовке и решительности Насимова операция прошла успешно без потерь среди личного состава. Его действия стали примером мужества и эффективности в выполнении боевых задач, способствовавших достижению стратегических целей.

Ранее Министерство обороны России поделилось видео с российскими военнослужащими, которые устанавливают триколор в освобожденной Петровке в ДНР.