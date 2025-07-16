Сержант вооружённых сил России Самат Насимов проявил исключительную храбрость и мастерство во время выполнения боевой задачи по штурму украинских укреплений. В ходе операции он лично уничтожил десять украинских военнослужащих, что стало важным вкладом в успех миссии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Во время наступления группа, в составе которой был Насимов, получила задание захватить ключевые узлы сопротивления противника. Внезапная атака на лесополосу позволила подавить сопротивление и взять под контроль три опорных пункта. После этого, перегруппировавшись, бойцы продолжили наступление и захватили ещё два важных объекта, демонстрируя слаженность и профессионализм.
Минобороны отметило, что благодаря высокой подготовке и решительности Насимова операция прошла успешно без потерь среди личного состава. Его действия стали примером мужества и эффективности в выполнении боевых задач, способствовавших достижению стратегических целей.
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