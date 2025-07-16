Гравитационные туалеты и санитарная зона: вот какие изменения ждут российские вагоны

Напомним, что этой осенью РЖД пустит первые 38 вагонов габарита Т, в которых полки будут увеличены до двух метров. Да и сами вагоны «подрастут». По словам главы ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, машиностроители уже получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Известно, что подобные вагоны будут шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Об этой инновации стало известно в конце мая 2025 года.