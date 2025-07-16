Гравитационные туалеты и санитарная зона: вот какие изменения ждут российские вагоны

В парке Российских железных дорог (РЖД) остались лишь единицы вагонов с гравитационными туалетами. Как рассказал агентству РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников, в ближайшее время они, точно так же, как и понятие «санитарная зона», навсегда исчезнут в нашей стране.
Напомним, что гравитационные туалеты и санитарная зона — это то самое определенное время закрытия туалетов незадолго до прибытия поезда на ту или иную станции, с которым встречались многие из читателей. Представитель компании заявил, что сейчас подобных вагонов в парке РЖД единицы, а пользуются ими лишь в самых редких случаях.
«Их уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходиться использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», — отмечает Колесников в разговоре с российским агентством.
По словам спикера, во всех остальных случаях РЖД ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами. Колесников также подчеркнул, что понятие «санитарная зона» исчезнет в скором времени, так как в ней не будет никакой необходимости.
«Очевидно. В них (санитарных зонах) не будет необходимости», — подытожил рассказчик.
Как KP.RU писал ранее, Российские железные дороги (РЖД) планируют полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения (ПО) к 2030 году. Как сообщил замглавы холдинга Евгений Чаркин, компания хочет полностью отказаться от критически важного иностранного ПО в 2027 году, а к 2030 — уже на все 100% перейти на отечественное.
Напомним, что этой осенью РЖД пустит первые 38 вагонов габарита Т, в которых полки будут увеличены до двух метров. Да и сами вагоны «подрастут». По словам главы ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, машиностроители уже получили сертификат соответствия на вагон габарита Т. Известно, что подобные вагоны будут шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Об этой инновации стало известно в конце мая 2025 года.