В Челябинске вырос спрос на работников с гибридным графиком работы

Надо отметить, что Челябинск однозначно не является мегаполисом, лидирующим в предложениях работникам поработать в офисе и дома. Например, в Москве гибридные вакансии занимают на рынке долю 11,1%, в Санкт-Петербурге она достигает 6,8%, а в Казани — 5,4%. В целом по всем российским городам-миллионникам доля вакансий с гибридным графиком работы составляла в июне 2025 года 4,5%.