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В Челябинске вырос спрос на работников с гибридным графиком работы

Рынок труда изучили на предмет предложений вакансий с гибридным форматом работы, при котором часть времени работник трудится в офисе, а часть времени — удаленно.

Источник: Freepik

Аналитика по этому вопросу была представлена пресс-службой портала hh.ru. Исследование показало, что в Челябинске в настоящий момент доля «гибридных» вакансий составляет 2,8% от всех предложений на рынке труда. С января этот показатель вырос на 0,4%.

Отмечается, что чаще всего вакансии с гибридным форматом работы встречаются в таких сферах как маркетинг, реклама и PR (на этот сектор приходится 15% таких вакансий) и IT (здесь зафиксировали 13% гибридных вакансий).

Надо отметить, что Челябинск однозначно не является мегаполисом, лидирующим в предложениях работникам поработать в офисе и дома. Например, в Москве гибридные вакансии занимают на рынке долю 11,1%, в Санкт-Петербурге она достигает 6,8%, а в Казани — 5,4%. В целом по всем российским городам-миллионникам доля вакансий с гибридным графиком работы составляла в июне 2025 года 4,5%.

Ранее по теме: Каким специалистам в июле в Челябинске предлагают самые высокие зарплаты.