Суд восстановил уволенную учительницу из Иркутской области

Иркутский областной суд пересмотрел дело об увольнении педагога из Второтыретской школы. Учительницу начальных классов уволили в 2023 году по причине «несоответствия должности», однако суд признал это решение незаконным. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.
Как выяснилось, аттестационная комиссия не предоставила четких оснований для увольнения и не учла квалификацию педагога. Учительница имеет высшее образование, 39 лет стажа и регулярно проходила курсы повышения квалификации.
Суд обязал школу восстановить женщину на работе и выплатить ей 200 тысяч рублей. В эту сумму включены компенсации за вынужденный прогул, моральный ущерб и судебные расходы. Решение уже вступило в силу.