Суд восстановил уволенную учительницу из Иркутской области

Иркутский областной суд пересмотрел дело об увольнении педагога из Второтыретской школы. Учительницу начальных классов уволили в 2023 году по причине «несоответствия должности», однако суд признал это решение незаконным. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.