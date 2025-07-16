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Суд восстановил уволенную учительницу из Иркутской области

Аттестационная комиссия не предоставила четких оснований для увольнения и не учла квалификацию педагога.

Источник: РИА "Новости"

Иркутский областной суд пересмотрел дело об увольнении педагога из Второтыретской школы. Учительницу начальных классов уволили в 2023 году по причине «несоответствия должности», однако суд признал это решение незаконным. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.

Как выяснилось, аттестационная комиссия не предоставила четких оснований для увольнения и не учла квалификацию педагога. Учительница имеет высшее образование, 39 лет стажа и регулярно проходила курсы повышения квалификации.

Суд обязал школу восстановить женщину на работе и выплатить ей 200 тысяч рублей. В эту сумму включены компенсации за вынужденный прогул, моральный ущерб и судебные расходы. Решение уже вступило в силу.