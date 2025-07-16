В Красноярске напомнили об опасности диких пляжей: штраф и даже арест

По словам Бондаря, подобные меры вводятся для защиты как людей, так и окружающей среды. Купание в местах, где это запрещено, может быть квалифицировано как нарушение правил водопользования, что влечет за собой штраф до 1000 рублей. Если же купание сопровождается нарушением общественного порядка, то возможен штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.