В Красноярске напомнили об опасности диких пляжей: штраф и даже арест

Купание на не оборудованных пляжах может обернуться штрафом или даже арестом на 15 суток.
Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru, комментируя правила безопасности на воде.
По словам Бондаря, подобные меры вводятся для защиты как людей, так и окружающей среды. Купание в местах, где это запрещено, может быть квалифицировано как нарушение правил водопользования, что влечет за собой штраф до 1000 рублей. Если же купание сопровождается нарушением общественного порядка, то возможен штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.
Эксперт подчеркнул, что в некоторых регионах действуют дополнительные ограничения, которые могут предусматривать более высокие штрафы. Кроме того, дикие пляжи часто представляют опасность из-за отсутствия спасателей и непредсказуемого рельефа дна.
«Чтобы избежать проблем, лучше уточнить, разрешено ли купание в выбранном месте. Официальные пляжи проверяют на безопасность, а их списки публикуют местные власти или МЧС», — резюмировал Бондарь, призывая красноярцев к ответственному отдыху у воды.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске планируют открыть два новых официальных пляжа.