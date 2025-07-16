В Махачкале расстрелян боец ММА Хизриев, ЧП сняли на видео

А вот в прошлом году правоохранители возбудили уголовное дело после нападения на бойца поп-ММА Залимхана Юсупова и стрельбы. Спортсмен решил успокоить двух конфликтующих парней, а потом неожиданно ударил одного из конфликтующих. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в Юсупова. Четыре пули попали в руку и бедро. Медики забрали Юсупова с огнестрельными ранениями. Все пули из него врачи достали в ходе операции.