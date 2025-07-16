В Махачкале расстрелян боец ММА Хизриев, ЧП сняли на видео

Вечером 15 июля в Дагестане двое неизвестных в масках расстреляли 29-летнего бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что злоумышленники подкараулили спортсмена во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда Хизриев вышел из своего автомобиля, они около десяти раз выстрелили в него и скрылись, выкрикивая при этом, как сообщили очевидцы, оскорбления в адрес семьи бойца ММА.
После инцидента двое нападавших сели в машину и уехали с места преступления, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов. Махачкалинская полиция объявила план «Перехват».
Несмотря на множество ранений, сейчас жизни Тимура Хизриева ничего не угрожает. Медики оценивают его состояние как стабильное. Теперь спортсмену предстоит операция — у него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди.
Напомним, на счету Тимура Хизриева 18 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Надо отметить, что бойцы ММА с завидной регулярностью попадают в криминальные сводки по всей России. Так, в апреле 2025 года российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах (ММА), Магомед Исмаилов получил травмы из-за взрыва портативного зарядного устройства. Инцидент произошел, когда боец спал. Это бытовое ЧП почти не сказалось на здоровье спортсмена.
А вот в прошлом году правоохранители возбудили уголовное дело после нападения на бойца поп-ММА Залимхана Юсупова и стрельбы. Спортсмен решил успокоить двух конфликтующих парней, а потом неожиданно ударил одного из конфликтующих. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в Юсупова. Четыре пули попали в руку и бедро. Медики забрали Юсупова с огнестрельными ранениями. Все пули из него врачи достали в ходе операции.
В 2020 году бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова госпитализировали после нападения на него в центре Москвы неизвестного с кастетом. Тогда спортсмен получит серьезную травму глаза. После это 40-летний Харитонов обратился в полицию с заявлением.