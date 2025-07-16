В России меняются правила поступления на госслужбу

В России изменятся требования к оформлению личной фото при поступлении на госслужбу.
С 1 января 2026 года в России изменятся требования к личной фотографии для поступающих на государственную или муниципальную службу. Об этом говорится в новых документах правительства РФ, опубликованных 16 июля 2025 года.
«Требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на государственную или муниципальную службу в России изменятся с 1 января 2026 года», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на документы. В обновленных правилах указывается, что фотография должна быть выполнена крупным планом: голова и верхняя часть плеч человека должны занимать до 80% изображения, а глаза — быть открытыми и не закрытыми волосами.
Допускается сделать снимок в темных очках или с повязкой на глазах, но только при наличии медицинских показаний. Фотография должна быть цветной, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Допустимые форматы файла — JPEG, JPG, PNG или BMP, при этом размер файла не должен превышать десяти мегабайт.
Уточняется, что анкеты будут храниться в ZIP-архиве, а для удобства проверки в их печатной версии появятся QR-коды — с их помощью можно будет получить доступ к содержимому ZIP-архива. Помимо этого, Министерству цифрового развития России поручено до конца января 2026 года разработать детализированные технические требования и параметры для хранения электронных анкет поступающих на госслужбу.
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