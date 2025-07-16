В России меняются правила поступления на госслужбу

Допускается сделать снимок в темных очках или с повязкой на глазах, но только при наличии медицинских показаний. Фотография должна быть цветной, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Допустимые форматы файла — JPEG, JPG, PNG или BMP, при этом размер файла не должен превышать десяти мегабайт.