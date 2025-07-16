Доходы омских фермеров выросли на 93% за три года

Наибольшую рентабельность зафиксировали в 2020 году — 23,1%, тогда как в 2022 году этот показатель составил 10,6%. В 2024-м расходы фермерских хозяйств на производственную деятельность выросли на 5,5% год к году. Доходы увеличились на 12,4%.