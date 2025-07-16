Доходы омских фермеров выросли на 93% за три года

По данным министерства сельского хозяйства Омской области, доходы фермеров региона увеличились с 1,98 млрд рублей в 2021 году до 3,83 млрд рублей в 2024-м. Об этом рассказал портал ngs55.ru.
Наибольшую рентабельность зафиксировали в 2020 году — 23,1%, тогда как в 2022 году этот показатель составил 10,6%. В 2024-м расходы фермерских хозяйств на производственную деятельность выросли на 5,5% год к году. Доходы увеличились на 12,4%.
В министерстве уточнили, что основной вклад в рост прибыли внесло увеличение объемов производства в растениеводстве.
Отметим также, что за последние пять лет в регионе прекратили деятельность семь крестьянских хозяйств по причине банкротства.
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