Полина Диброва спровоцировала слухи о разводе

«Полина, где Дмитрий?», «Давно не видно вас вместе», «А где ваш муж?» — такие вопросы часто встречаются в комментариях к новым публикациям. Полина пока не даёт никаких комментариев, что заставляет некоторых думать: возможно, вскоре она откроет правду о проблемах в браке. Один из подписчиков даже написал: «Про мужа будет в следующем посте “Нелюбовь”».