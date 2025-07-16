Полина Диброва спровоцировала слухи о разводе

Отсутствие совместных фотографий — явный сигнал о расставании. Подписчики Полины Дибровой, супруги телеведущего Дмитрия Диброва, хорошо это понимают. Поэтому, когда из аккаунта Полины исчезли снимки с мужем, многие сразу предположили, что между ними произошёл разрыв.
«Полина, где Дмитрий?», «Давно не видно вас вместе», «А где ваш муж?» — такие вопросы часто встречаются в комментариях к новым публикациям. Полина пока не даёт никаких комментариев, что заставляет некоторых думать: возможно, вскоре она откроет правду о проблемах в браке. Один из подписчиков даже написал: «Про мужа будет в следующем посте “Нелюбовь”».
Кроме того, пользователи заметили, что дело не только в отсутствии совместных фото — Полина давно не появляется на публике с Дмитрием.
Напомним, что Полина — четвёртая жена Дмитрия Диброва. Они познакомились, когда ей было 17 лет, а телеведущий старше её на 30 лет. В марте 2009 года пара сыграла свадьбу. Сейчас у них трое сыновей: Александр, Фёдор и Илья.
Ранее Полина Диброва вышла с престарелым мужем в свет в коротком платье.