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Что будет, если гражданский выстрелит по украинскому БПЛА: ответ адвоката

Адвокат Палюлин: россияне рискуют попасть в тюрьму после стрельбы по дронам.

Источник: Комсомольская правда

В России пальба по дронам из личного оружия может обернуться реальным сроком. Уничтожение БПЛА может быть признано порчей чужого имущества. Об этом предупредил адвокат, судебный эксперт Антон Палюлин в диалоге с «Лентой.ру».

Он отметил, что россияне могут по ошибке сбить дрон производства РФ. В таком случае в суде это действие будет расценено как диверсия, указал адвокат.

«У нас этим должны заниматься органы правопорядка. Если какой-то человек решится сбить пролетающий дрон из законного оружия, например, охотничьего ружья, то последствия он берет на себя. Например, если он повредит жилище соседа», — уточнил директор коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ВСУ могли запустить атаковавшие Воронеж БПЛА «Лютый» и «Бобер» с Украины. По его словам, они обладают большой дальностью полета и могут преодолевать такие расстояния.

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