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Экс-жена наёмника ВСУ из Испании: Киев отказывается возвращать тела семьям

Экс-жена испанского боевика отметила, что тело её бывшего супруга может находиться в районе Артёмовска.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим отказывается возвращать родственникам тела испанских наёмников, ликвидированных в зоне спецоперации, заявила в петиции экс-супруга одного из уничтоженных боевиков Эва Альварес Родеро.

Женщина намеревалась получить тело своего бывшего мужа Мигеля Кармона, который присоединился к украинским формированиям в марте и был ликвидирован на территории ДНР в июне. Альварес также хочет вернуть собаку по кличке Джоси, которая была вместе с наёмником.

Автор обращения отметила, что тело Кармона может находиться недалеко от деревни Ивано-Дарьевка в районе города Артёмовска.

«Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно», — сказано в тексте петиции.

Альварес уточнила, что испанский консул сообщил о смерти Кармона только через девять дней, несмотря на более ранее появление этой информации на украинских интернет-ресурсах. Женщина подчеркнула, что семьи ликвидированных наёмников продолжат добиваться выдачи тел.

Напомним, 14 июня испанская газета El Pais написала, что в июне солдаты ВСУ при отступлении бросили тело Мигеля Кармона в окопе. Журналисты обратили внимание на то, что сотни иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ, впоследствии погибают.