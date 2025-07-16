Киевский режим отказывается возвращать родственникам тела испанских наёмников, ликвидированных в зоне спецоперации, заявила в петиции экс-супруга одного из уничтоженных боевиков Эва Альварес Родеро.
Женщина намеревалась получить тело своего бывшего мужа Мигеля Кармона, который присоединился к украинским формированиям в марте и был ликвидирован на территории ДНР в июне. Альварес также хочет вернуть собаку по кличке Джоси, которая была вместе с наёмником.
Автор обращения отметила, что тело Кармона может находиться недалеко от деревни Ивано-Дарьевка в районе города Артёмовска.
«Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно», — сказано в тексте петиции.
Альварес уточнила, что испанский консул сообщил о смерти Кармона только через девять дней, несмотря на более ранее появление этой информации на украинских интернет-ресурсах. Женщина подчеркнула, что семьи ликвидированных наёмников продолжат добиваться выдачи тел.
Напомним, 14 июня испанская газета El Pais написала, что в июне солдаты ВСУ при отступлении бросили тело Мигеля Кармона в окопе. Журналисты обратили внимание на то, что сотни иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ, впоследствии погибают.