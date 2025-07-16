Экс-жена наёмника ВСУ из Испании: Киев отказывается возвращать тела семьям

«Чтобы не возвращать тело, нам говорят, что эта территория занята россиянами, заминирована и насыщена дронами. Но теперь мы уже никому не верим. По словам консульства, местонахождение всех тел испанцев, погибших на Украине и не возвращённых на родину, также известно», — сказано в тексте петиции.